Campanha de vacinação antirrábica segue até sábado nas zonas Oeste e Sul de Manaus

Manaus/AM - No período de 14 a 19 de fevereiro, as equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Doutor Carlos Durand, estarão atuando na zona Oeste, além do bairro São Geraldo, na zona Sul.

Sem necessidade de agendamento, os postos fixos de vacinação antirrábica animal funcionam na própria sede do CCZ, no bairro Compensa, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e aos sábados, das 8h às 12h; e na Unidade Móvel instalada na mini vila olímpica do bairro Coroado, de segunda-feira a sábado, das 8h às 12h.

Cronograma semanal

Na terça-feira, 15/2, às equipes de vacinadores vão atuar nos bairros Redenção (conjunto Hiléia I), Tarumã (Parque São Pedro e Campos Salles), São Jorge e São Geraldo.

Na quarta-feira, 16/2, o trabalho vai ocorrer nos bairros Vila da Prata (Vila Militar dos Oficiais), Tarumã (Campos Sales e Parque Riachuelo), Redenção (conjunto Hiléia III) e Planalto.

Na quinta-feira, 17/2, a ação vai continuar nos bairros Tarumã (Parque Riachuelo e Cidadão 10) e Planalto (Jardim Versalhes), iniciando no Nova Esperança (Cophasa).

Na sexta-feira, 18/2, às equipes estarão nos bairros Lírio do Vale I, Tarumã (Cidadão 10 e Estrada do Cetur), Lírio do Vale II, Nova Esperança (I e II).

Encerrando a programação semanal no sábado, 19/2, o trabalho vai acontecer nos bairros Lírio do Vale (I, II, III e conjunto Augusto Montenegro), Alvorada I, Nova Esperança (Manoel Nogueira) e Dom Pedro.