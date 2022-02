Fiscalização fecha bares por irregularidades e aglomeração em Manaus

Manaus/AM - Entre a noite da sexta-feira (11) e a madrugada de hoje (14), os agentes da Central Integrada de Fiscalização (CIF) autuaram 10 estabelecimentos e interditaram outros dois após serem flagrados com irregularidades.





Ao todo foram 26 estabelecimentos vistoriados entre bares, restaurantes e casas de shows. Na zona sul, o bar Mirante do Amarelinho, bar e restaurante São Francisco, bar do Azulzinho e o Tororó Bar foram autuados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade e pela Vigilância Sanitária Municipal.

Na zona centro-sul, o Meet Cozinha Boêmia foi autuado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas e a Semmas interditou o uso de equipamento sonoro do local, por não possuir licença ambiental para atividade de bar em ambiente aberto. Na zona leste, a Cervejaria do Barba foi autuada pela Visa Manaus, Semmas e Corpo de Bombeiros.



No sábado (12), os estabelecimentos Morada Beer e Pub Vibe Lounge foram interditados pela Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef) por irregularidades. O Atlético Rio Negro, no Centro, foi notificado pelo Corpo de Bombeiros por não apresentar os documentos obrigatórios. Ainda no Centro, o Central Parking foi autuado por promover aglomeração de pessoas, tendo suas atividades encerradas pelos agentes da CIF.



Na noite de domingo (13), o Forró do Velho Inácio e o Forró de Nós tiveram suas atividades encerradas com a chegada dos agentes de fiscalização. Os estabelecimentos Blend Café Lounge e Open House, foram notificados pelo Corpo de Bombeiros por ausência de documentos obrigatórios e sinalização de extintor.