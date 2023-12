Confira como fica trânsito durante Maratona Internacional de Manaus 2023

Manaus/AM - O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), está organizando uma estrutura especial de trânsito para o próximo domingo (17), quando será realizada a Maratona Internacional de Manaus 2023. Aproximadamente 150 servidores estarão atuando na orientação aos motoristas e garantindo a segurança dos pedestres durante suas travessias e circulações, nos 42 quilômetros de prova.

Trânsito

No Domingo, 15/10, a maratona acontece na Ponta Negra, com o percurso de 5 quilômetros. A largada está prevista para as 5h. Os corredores utilizarão a faixa esquerda da via ao lado do canteiro central até a proximidade do Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia (Cecma) - Exército brasileiro, nesse ponto devem retornar para o sentido bairro da avenida Coronel Teixeira, permanecendo ao lado do canteiro central.

10 Km largada às 4h40 – A corrida vai seguir pela avenida Coronel Teixeira: os atletas permanecerão na faixa esquerda da via, ao lado do canteiro central, até a faixa de pedestres próximo à Igreja da Restauração. Neste ponto, devem retornar para o sentido bairro da avenida Coronel Teixeira, permanecendo ao lado do canteiro central.

Na volta, os corredores permanecerão na faixa esquerda da via até a rotatória da avenida do Turismo, acessando a Faixa Liberada com chegada da corrida na Ponta Negra.

21 km largada às 4h20 – A corrida vai seguir pela avenida Coronel Teixeira: os corredores ocuparão a faixa esquerda da via, ao lado do canteiro central, até a faixa de pedestres próximo à Igreja da Restauração. Neste ponto, deverão passar para a faixa da direita, em direção à avenida Brasil.

Avenida Brasil – Os corredores permanecerão na faixa direita da via até o cruzamento com a avenida Coronel Cyrillo Neves.

Percurso na Avenida Coronel Cyrillo Neves – Os atletas realizarão a transposição para a faixa esquerda até a Ponte Rio Negro, próximo ao primeiro cabo de sustentação. Os agentes estarão orientando os condutores a usarem o primeiro retorno após a Ponte (em Iranduba). Novamente na Avenida Coronel Cyrillo Neves (na faixa da esquerda), acessarão a Avenida Brasil à esquerda e a pista à direita, próximo à faixa de pedestres do Conjunto Ayapuá.

Na Avenida Coronel Teixeira (segundo trecho), os corredores permanecerão na faixa da esquerda até a Rotatória do Turismo, acessando a Faixa Liberada com chegada na Ponta Negra.

42 km largada às 4h - Para a maratona de 42 quilômetros, o departamento de Operações do IMMU preparou um esquema de monitoramento exclusivo para a esse percurso.

Principais vias

Avenida Coronel Teixeira - a corrida seguirá pela Avenida Coronel Teixeira: os corredores permanecerão na faixa esquerda da via, ao lado do canteiro central, até a faixa de pedestres próximo à Igreja da Restauração. Neste ponto, deverão passar para faixa da direita, em direção à Avenida Brasil.

Avenida Brasil – os corredores permanecerão na faixa direita da via, até o cruzamento com a Avenida Coronel Cyrillo Neves.

Avenida Coronel Cyrillo Neves - corredores farão a transposição para a faixa esquerda da via, próximo ao cruzamento das avenidas Brasil e Coronel Cyrillo Neves, seguindo em direção da Ponte Jornalista Phellipe Daou.

Ponte Jornalista Phellipe Daou - percurso segue até próximo ao primeiro cabo de sustentação, parte estaiada da ponte, nas faixas centrais, retornando em direção à Avenida Coronel Cyrillo Neves. Os retornos na Avenida Coronel Cyrillo Neves serão fechados, e os veículos direcionados a usarem o primeiro retorno após a ponte, permanecendo este padrão até a liberação dos retornos fechados. Deverá ser solicitado apoio do Instituto Municipal de Trânsito de Iranduba no trecho da Ponte Phellipe Daou.

Avenida Coronel Cyrillo Neves (retornando) - corredores seguem pela faixa da esquerda junto ao Canteiro Central.

Avenida Brasil (retornando) - corredores acessam a faixa da esquerda, com transposição para a faixa direita da via após a faixa de pedestres, próximo ao Conjunto Ayapuá, seguindo os 42 km na Avenida Brasil, na faixa da direita sentido bairro, convergindo à direita para o sentido centro da Avenida Coronel Teixeira, próximo ao Conjunto Ayapuá.

Observação importante: nesse ponto os percursos de 42 km e de 21 km se dividem: o percurso de 42 km transpõe para a faixa da direita e o percurso de 21 km segue na faixa da esquerda, em direção a Ponta Negra.

Avenida Coronel Teixeira (trecho após-ponte) - corredores permanecerão na faixa direita da via até o cruzamento com a rua Guanapuris, no Conjunto IPASE, com transposição de faixa para a esquerda, seguindo até o cruzamento com a rua Guanapuris.

Rua Guanapuris (Ipase) - corredores permanecerão na faixa da esquerda da via, até o cruzamento com a avenida Compensa, convergindo à esquerda para seguir em direção ao bairro São Jorge.

Avenida Compensa. Corredores permanecem na faixa direita da via seguindo em direção à avenida São Jorge, com transposição de faixa para a esquerda junto ao canteiro central da Av. São Jorge.

Avenida São Jorge - corredores permanecerão na faixa esquerda da via, junto ao canteiro, seguindo em direção à avenida Constantino Nery.

Rua Arthur Bernardes - corredores deverão transpor da faixa da esquerda para a direita da via, na faixa de pedestres após a ponte do São Jorge, seguindo em direção à avenida Constantino Nery.

Avenida Constantino Nery (Km 18 da prova) - corredores permanecerão na faixa direita da via até a faixa de pedestre do Terminal 1. Transposição de corredores da faixa da direita para a faixa da esquerda após a faixa de pedestre do T1.

Avenida Epaminondas - corredores permanecerão na faixa esquerda da via até acessar a rua 10 de Julho.

Rua 10 de Julho (Km 21, próximo ao Teatro Amazonas) - corredores permanecerão na faixa esquerda da via até o cruzamento com a avenida Getúlio Vargas, convergindo à esquerda em contrafluxo na avenida Getúlio Vargas, em direção à avenida Leonardo Malcher.

Avenida Getúlio Vargas - corredores seguirão no contrafluxo, convergindo à esquerda na avenida Leonardo Malcher.

Avenida Leonardo Malcher - transposição de corredores da faixa da esquerda para a faixa da direita após o cruzamento com a rua Tapajós, seguindo em direção pela faixa da direita até a avenida Constantino Nery.

Avenida Constantino Nery (segundo trecho) - corredores permanecerão na faixa direita da via até a esquina com a avenida Mário Ypiranga, oposto ao Corpo de Bombeiros.

Avenida Mario Ypiranga - corredores permanecerão na faixa direita da via, seguindo pela avenida Djalma Batista.

Avenida Djalma Batista - corredores seguirão na avenida Djalma Batista, com transposição de faixa para acesso e saída da passagem subterrânea sob a avenida Darcy Vargas, permanecendo, em seguida, na faixa direita da via até o cruzamento com a avenida João Valério.

Avenida João Valério - corredores permanecerão na faixa direita da via, acessando a passagem subterrânea sob a avenida Constantino Nery, com fechamento da alça da direita de acesso à avenida Constantino Nery.

Avenida São Jorge (segundo trecho) - corredores permanecerão na faixa esquerda da via, seguindo em direção à avenida Coronel Teixeira.

Avenida São Jorge (segundo trecho) - corredores permanecerão na faixa esquerda da via, seguindo em direção à avenida Coronel Teixeira. Fechamento de retorno com gradil no Posto BR, próximo ao quartel do 1° BIS (km 33 da prova) - montagem de balizamento de proteção aos corredores na avenida São Jorge, no trecho após o quartel do CIGS, em direção à avenida Coronel Teixeira.

Avenida Coronel Teixeira (segundo trecho) - corredores permanecerão na faixa esquerda da via até a rotatória da avenida do Turismo, acessando a faixa liberada com chegada da corrida na Ponta Negra.

Transporte

As linhas 118, 122, 123, 128 no sentido Bairro/Centro, vão seguir o seguinte itinerário: rua Nelson Rodrigues, rua Profª Emília Cavalcante, Travessa 2, rua Oitante, avenida Liberdade, avenida Coronel Teixeira, e depois segue normalmente o itinerário.

As linhas no sentido Bairro/Centro 008, 013, 019, 116, 119, 121, 129, seguirão pela rua Nelson Rodrigues, rua Profª Emília Cavalcante, Travessa 2, rua Oitante, Avenida Liberdade, Avenida Coronel Teixeira, avenida Brasil, rua Belo Horizonte, rua da Prosperidade, e depois segue normalmente o itinerário normal.

No sentido Centro/Bairro as linhas 008, 013, 019, 116, 119, 121, 128, seguirão pela avenida. Coronel Cyrillo Neves, avenida Brasil (retorno), avenida Coronel Cyrillo Neves, depois segue normal.

As linhas 120, 126, 450, 542, vão seguir o itinerário normal até a avenida Coronel Teixeira, alameda Líbia, alameda Egito, avenida Perimetral Thales Loureiro, avenida do Turismo, e depois segue o itinerário.

A linha 542, vai seguir até a avenida Coronel Teixeira, avenida do Turismo (retorno cemitério), avenida Coronel Teixeira, alameda Alaska, alameda Líbia, avenida Coronel Teixeira, e segue normal.

A linha 678 vai seguir até a avenida Coronel Teixeira, avenida do Turismo (retorno cemitério), avenida Coronel Teixeira, e depois, segue o itinerário normal.