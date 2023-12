Tirolesa natalina é inaugurada na Ponta Negra; vídeo

A tirolesa natalina é mais uma opção da programação do ‘Natal das Águas – Esperança que se renova’, que tem como objetivo levar alegria e a magia do Natal a toda população manauara.

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus inaugurou nesta quarta-feira (13), mais uma atração do Natal em Manaus: a primeira tirolesa natalina do Brasil, que é composta com um trenó gigante e Papai Noel, dando a impressão que o trenó está voando pelo céu.

