Cinco bares são fechados por descumprirem medidas contra Covid em Manaus

Manaus/AM - Cinco estabelecimentos, entre bares e casas de show, localizados nas zonas sul, centro-sul e leste de Manaus. Ao todo, 13 locais foram fiscalizados e três foram orientados sobre medidas de prevenção à Covid-19, como uso de álcool em gel e o limite mínimo de distanciamento.



De acordo com o relatório da operação, o Pagode da ANB, localizado na rua São Luís, bairro Educandos, foi fechado pelos agentes após comprovar violação do decreto governamental que proíbe aglomerações.



O Bar do Ricardo, no bairro São José Operário, também foi fechado após a chegada da fiscalização. Além dele, o Boteco do Sena e o Bar do Thiago, no mesmo bairro, também tiveram suas atividades encerradas pela CIF, após comprovação do não cumprimento das normas estabelecidas.



O Boteco da Branca, localizado no bairro Jorge Teixeira, também teve seu funcionamento interrompido, sendo posteriormente fechado pela fiscalização. O proprietário ainda foi notificado pelo Corpo de Bombeiros por não possuir alvará e documentos necessários para o funcionamento.