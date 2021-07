Ciclovia será construída no entorno da Reserva Ducke em Manaus

Manaus/AM - Uma ciclovia está prevista para ser construída no entorno da Reserva Florestal Adolpho Ducke, na Zona Norte de Manaus. A confirmação foi feita nesta quinta-feira (22), pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

De acordo com a Seinfra, a ciclovia contará com três metros de largura e 5,6 milhas de extensão, com fluxo em duas mãos. Somando como duas pistas de rolamento, cada uma com 10,8 metros de largura, o canteiro central, com cinco metros de largura; as calçadas e a ciclovia, o trecho da ciclovia terá 35,25 metros de largura.

A ciclovia vai integrar a obra do Anel Leste, projetado para melhorar a mobilidade urbana, ao mesmo tempo em que permite a prática de esporte, por meio do ciclismo, e a utilização de meios de transporte alternativos, como uma bicicleta.

Para garantir a segurança dos ciclistas, uma pista destinada à ciclovia não será construída na mesma estrutura da pista de rolamento, e sim entre a calçada, que terá dois metros de largura e a cerca que limita a reserva Adolpho Ducke.