Cetam leva curso para comunidade na zona Leste de Manaus

Manaus/AM – O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) está atendendo comunidade indígena, batizada de Wotchinaücü, localizada na Cidade de Deus, zona Leste de Manaus, vem sendo ministrado o curso de qualificação profissional auxiliar administrativo. O pedido foi feito pelos moradores e atendido pelo Cetam.



São 17 alunos inscritos que não perdem as aulas ministradas pelo instrutor do Cetam, o indígena Aguinilson Araújo Péres, 34, da etnia Ticuna. Ele, que reside em Wotchinaücü há 25 anos, fala da importância de qualificar jovens e adultos da comunidade.

"Dos 150 indígenas que residem no local, pelo menos 25 encontram-se desempregados”, informa o instrutor, complementando que o mercado está cada vez mais exigente e é aí que o Cetam faz a diferença. “Esse certificado agrega valor na hora de o aluno buscar uma vaga de emprego", ressalta o professor.

Aguinilson conta que o Cetam, dentro do projeto Terceiro Setor, já levou inúmeros cursos para a sua comunidade. "Entre eles, destaco os cursos de Informática, Agente de Portaria, Operador de Caixa, Técnicas de Marketing, Técnicas de Vendas e, agora, Assistente Administrativo", relembra.