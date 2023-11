Cesmam pede ajuda para localizar família de paciente internado em Manaus

Quem tiver qualquer informação que ajude na localização da família do paciente, que entre em contato pelos números (92) 98413-4146 ou procure o Centro de Saúde Mental do Amazonas (Cesmam), localizado na avenida Avenida Desembargador João Machado, 1394, bairro Planalto, zona Centro-Oeste de Manaus.

O paciente deu entrada na unidade no dia 25 de novembro, transferido do Hospital e Pronto-Socorro Doutor Aristóteles Platão Bezerra De Araújo. Até o momento a Cesmam não possui nenhuma informação do paciente e nem um familiar entrou em contato.

