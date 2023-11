Chuva melhora qualidade do ar em Manaus após dias de fumaça

Manaus/AM - Com registros de chuva em Manaus, a qualidade do ar na capital é considerada boa, conforme dados do Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental (Selva).

De acordo com o sistema de monitoramento, os níveis de poluição são considerados baixos ao chegar a 25 µg/m3. Na capital, em vários bairros, a média é de 7 a 21 µg/m3. Algumas áreas da zona sul, centro-sul, leste e oeste têm tido melhoras na qualidade do ar.

A capital passou meses coberta por uma nuvem de fumaça, causada por queimadas em cidades do interior do Amazonas e no estado do Pará.

A fumaça causou problemas de saúde na população como sangramento nasal e sufocamento. Além disso, a fumaça afetou viagens, causando cancelamento de voos e forçando o retorno de aviões que já haviam decolado, devido a falta de visibilidade para pousar.