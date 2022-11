Cerca de 400 toneladas de lixo são retirados de rios e igarapés de Manaus

Manaus/AM - Cerca de 400 toneladas de lixo foram retirados dos rios e igarapés de Manaus nos últimos 30 dias.

O material recolhido das orlas foi transportado, neste domingo (13), do porto Trairi, no bairro Santo Antônio, zona Oeste, até o Aterro Sanitário Municipal, localizado no quilômetro 19, AM–010 (Manaus – Itacoatiara).

Após a retirada dos resíduos sólidos dos rios, o material é acomodado em duas balsas e encaminhado ao porto Trairi, de onde são levados ao aterro sanitário para o descarrego, realizado por caçambas. No local, os resíduos sólidos são compactados e aterrados. A modalidade de limpeza dos igarapés e orla da cidade retiram, em média, 35 toneladas, por dia, de lixo. Grande parte desses materiais retirados das águas são garrafas PETs, carcaças de geladeiras, fogões, lavadoras e até pedaços de sofá e cama.

Todos os dias, a Semulsp realiza ações de limpeza nas orlas da Panair, marina do David e nos igarapés da cidade. Para esses serviços, a Semulsp disponibiliza um cronograma mensal de limpeza, onde atende todas as zonas da cidade.

Coleta agendada

Para evitar que materiais de grande porte como sofás, camas e geladeiras sejam descartados irregularmente nos igarapés ou em vias públicas, a Prefeitura de Manaus segue com o serviço de coleta agendada de grandes objetos. O programa recolhe materiais de grande porte, que serão descartados. O agendamento é realizado via aplicativo de mensagens ou ligação. Para utilizar o serviço, é necessário entrar em contato com a Semulsp, por meio do WhatsApp (92) 98415-9563 ou 98459-5618.

Coleta seletiva

A população também pode contar com o serviço de coleta seletiva, coordenado pela Semulsp, que ocorre todos os dias. O cidadão pode separar os próprios resíduos recicláveis e levar até um dos 38 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) mantidos pela Prefeitura de Manaus, em parceria com associações e grupos de catadores.