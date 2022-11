Natal das águas: Manaus receberá decoração em outros pontos; saiba quais

Manaus/AM - Ponto turístico e destino certo para aproveitar o feriadão da Proclamação da República do Brasil, comemorado nesta terça-feira (15), o Complexo Turístico Ponta Negra é um dos locais instagramáveis para quem busca curtir a decoração natalina da cidade em mais uma edição do “Natal das Águas - Luz da Esperança”, da Prefeitura de Manaus, que enche de luzes, cores e magia o ambiente. A previsão é que toda a ornamentação do complexo esteja finalizada até o dia 20.

O público que for visitar a Ponta Negra pode curtir o túnel de 130 metros e a decoração com árvores e enfeites natalinos na entrada. O túnel é uma verdadeira cobertura estrelada de piscas coloridos, em forma de coração, com 30 mil lâmpadas de LED. Além das bolas instaladas em árvores e canteiros centrais, o espaço ganhou um portal de entrada e receberá ainda o presépio em escala gigante, que encantou milhares de frequentadores em 2021, caixas de presentes e um clássico Papai Noel.

O anfiteatro recebe decoração com piscas-piscas e cascatas. As luzes natalinas são acionadas junto com a iluminação do parque, com reatores que ligam assim que escurece e apagam ao amanhecer, com a luz natural. Os cenários foram projetados para encantar adultos e crianças para ter recordações do clima de fim de ano iluminado e com tantos elementos natalinos reunidos.

O prefeito David Almeida lançou a segunda edição do “Natal das Águas – Luz da Esperança” no aniversário da cidade de Manaus, em 24 de outubro, antecipando as comemorações natalinas como um presente para à população. "Posteriormente, iremos inaugurar o presépio, balsa e árvore para viver todo o encanto de Natal”, afirmou.

Ao longo do mês de novembro, estão na programação para receber enfeites de Natal e iluminação especial, os conjuntos Viver Melhor e Eldorado e o boulevard Álvaro Maia. A orla da Ponta Negra também terá a famosa árvore de Natal e o maior presépio em movimento do país, a exemplo de como aconteceu no ano passado, durante a primeira edição do “Natal das Águas”. A Ponta Negra será, ainda, palco de apresentações de corais natalinos.

