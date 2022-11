Motorista perde controle e deixa carro destruído ao bater em poste em Manaus

Testemunhas relataram à polícia, que o motorista perdeu o controle do carro, subiu no meio-fio e atingiu o poste. Ele ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo.

Manaus/AM - Um motorista identificado apenas como Patrick, de 38 anos, perdeu o controle do carro e bateu em um poste de energia elétrica, neste domingo (13), na Avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, em Manaus. O veículo ficou destruído com o impacto do acidente.

