Centro de Testagem do Studio 5 encerra hoje as atividades

Manaus/AM - O Centro de Testagem para Covid-19 do Studio 5 Centro de Convenções, zona Sul de Manaus, terá as atividades encerradas nesta sexta-feira (28). O atendimento aos usuários com sintomas gripais seguirá ao longo do dia e, após as 17h, o serviço deixará de ser oferecido naquele local.

A medida, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), considera a previsão inicial de funcionamento da unidade por 15 dias como resposta emergencial à alta demanda por síndromes gripais nas unidades de saúde, e também leva em conta a redução da procura pelo serviço e a queda no número de testes com resultados positivos, observada ao longo desta semana.

O Centro de Testagem do Studio 5 foi instalado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) no último dia 12, e até esta quinta-feira (27), havia realizado 38.581 exames. Dia a dia, houve redução do percentual de casos positivos. No dia 13 de janeiro, primeiro dia de funcionamento integral da unidade, foram realizados 2.243 testes, dos quais 70% com resultado positivo. Na quarta-feira, 26, dos 1.938 testes, apenas 22% tiveram resultado positivo.

O Centro Municipal de Testagem, montado no Centro de Convenções Vasco Vasques, com o apoio do governo do Amazonas, seguirá aberto, com funcionamento de segunda a sábado, das 9h às 17h. Da mesma forma, continuam a oferecer o teste para Covid-19 as 30 unidades de referência da rede municipal de saúde, conforme lista de endereços disponível no link bit.ly/ubscovidmanaus.

De acordo com o Departamento de Redes de Atenção (DRA) da Semsa, nos dois centros de testagem e nas unidades de saúde, a secretaria realizou o total de 92 mil exames desde o dia 3 de janeiro, dos quais 46% com resultado positivo.