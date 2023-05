Cemitérios de Manaus passam por limpeza para visitação no Dia das Mães

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), intensificou nesta sexta-feira, 5/5, a limpeza dos cemitérios de Manaus, para deixá-los revitalizados para o aumento da visitação que ocorre no segundo domingo de maio, no Dia das Mães. Mais de 400 servidores estão envolvidos nos trabalhos de capina, poda, pintura de meio-fio, restauração de calçadas, pinturas nas capelas, jardinagem, paisagismo, entre outros serviços.

“Os cemitérios são locais de grande importância para as famílias, pois é lá que estão enterrados os entes queridos. Por isso, a Semulsp está dando continuidade a esse trabalho de manutenção e preservação dos campos-santos, para garantir que os visitantes possam homenagear seus entes queridos em um ambiente limpo e organizado”, ressaltou o titular da Semulsp, Sabá Reis.

Além dos serviços de capina, poda, pintura de meio-fio, restauração de calçadas, pinturas nas capelas, jardinagem e paisagismo, os cemitérios também estão recebendo melhorias na iluminação e na sinalização, para garantir a segurança dos visitantes.

De acordo com Sabá Reis, a expectativa é receber mais de meio milhão de pessoas em todos os cemitérios de Manaus no Dia das Mães. Por isso, o trabalho de manutenção e limpeza está sendo realizado com bastante antecedência, para garantir que tudo esteja pronto e organizado para receber os visitantes. “Estamos trabalhando incansavelmente para garantir que os campos-santos de Manaus estejam em perfeitas condições para receber as pessoas neste Dia das Mães. Sabemos que é um momento difícil para as famílias que perderam seus entes queridos, e queremos garantir que elas possam ser homenageadas em um ambiente limpo e acolhedor. A determinação do prefeito David Almeida é para cuidarmos das pessoas”, salientou o secretário.

Os trabalhos nos cemitérios de Manaus serão concluídos até o final da semana que vem, para que tudo esteja pronto para a visitação do Dia das Mães.