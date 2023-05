Feira da FAS abre inscrições para seleção de expositores em Manaus

Os empreendedores selecionados participarão da edição especial de lançamento das comemorações do mês do meio ambiente, que ocorrerá no dia 28 de maio, das 8h às 19h. Além da venda de produtos, a Feira da FAS se destaca por proporcionar aos visitantes uma programação cultural gratuita, com atividades para crianças, atrações musicais, debates sobre assuntos sociais e ainda é pet friendly, permitindo a presença de animais de estimação. Para saber mais sobre o evento, acesse: fas-amazonia.org.

A seleção dos empreendedores acontecerá até o dia 12 de maio, quando a organização da Feira da FAS enviará um e-mail informando quem foi selecionado e quais as orientações para participar do evento.

