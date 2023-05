Manaus disponibiliza 9 salas de vacina para população neste sábado; confira

Manaus/AM - A população que deseja atualizar o cartão vacinal contra diversas doenças imunopreveníveis pode ir em 9 salas, neste sábado (06), sendo ao menos uma em cada zona da cidade.

Dados da Semsa, responsável pela execução da campanha, iniciada no dia 27 de março, indicam a baixa adesão de vacina por parte de alguns desses grupos, caso de gestantes, indígenas, crianças de 6 meses a 5 anos e idosos de 60 anos ou mais.

Ao todo, são 17 grupos prioritários para a vacinação contra a influenza: crianças de 6 meses a 5 anos de idade; idosos a partir de 60 anos de idade; indígenas; trabalhadores da saúde; gestantes; puérperas; e professores das redes pública e privada. Podem ainda se vacinar pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência; Forças Armadas; forças de segurança e salvamento; trabalhadores do transporte coletivo; trabalhadores portuários; funcionários do sistema prisional; caminhoneiros; pessoas privadas de liberdade; e adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.

Covid-19

A vacina bivalente já está disponível para todas as pessoas com 18 anos ou mais, desde que tenham completado o esquema vacinal primário ou recebido qualquer dose de reforço há, ao menos, quatro meses. A imunização contra a doença segue, ainda, aberta para todos os públicos a partir de 6 meses de idade, com a aplicação de vacinas monovalentes.

Os usuários que desejam receber a vacina nas unidades da rede municipal de saúde devem apresentar documento oficial de identificação, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS), além do cartão de vacinação. Mais informações podem ser obtidas no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) e nas redes sociais da secretaria (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook).

Confira os pontos de vacinação da Semsa abertos neste sábado, 6/5:

Zona Norte

Clínica da Família Carmen Nicolau – Rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul;

USF Áugias Gadelha – Rua 15, s/nº, Cidade Nova 1;

USF Major PM Sálvio Belota – Rua Samambaia, nº 786, Santa Etelvina.

Zona Sul

USF Doutor José Rayol dos Santos – Avenida Constantino Nery, s/nº, Flores.

Zona Leste

USF Alfredo Campos – Alameda Cosme Ferreira, s/nº, Zumbi;

USF Amazonas Palhano – Rua Antônio Matias, s/nº, São José Operário;

USF Leonor Brilhante – Avenida Autaz Mirim, s/nº, Tancredo Neves.

Zona Oeste

USF Deodato de Miranda Leão – Avenida Presidente Dutra, s/nº, Glória;

USF Leonor de Freitas – Avenida Brasil, s/nº, Compensa 1.