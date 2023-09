Caso Grande Vitória: julgamento de PMs deve ser adiado em Manaus

O promotor de justiça Walber Nascimento é quem acompanhava o processo, no entanto, ele foi afastado pela Corregedoria Nacional do Ministério Público após comparar uma advogada a uma cadela.

Manaus/AM - O julgamento de oito policiais militares suspeitos de envolvimento no desaparecimento dos jovens Rita de Cássia Castro da Silva, Alex Júlio Roquer de Melo e Weverton Marinho Gonçalves estava marcado para segunda-feira (25), mas deve ser adiado. O crime ocorreu no dia 29 de outubro de 2016.

