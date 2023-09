Vídeo mostra momento de acidente entre carro e moto que matou jovem em Manaus

O motorista do carro foi identificado como João Celiomar Oliveira Silva, de 30 anos. O caso inicialmente foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), mas será encaminhado para a Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (DEAT) para os procedimentos cabíveis.

Manaus/AM - Um vídeo de uma câmera de vigilância mostra o momento em que o motorista de um carro causou um acidente que matou a jovem Yasmin Freire Farias, de 22 anos. O acidente aconteceu no sábado (16), na rua Alegria, no Conjunto Ribeiro Junior, na Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.