Caso Flávio: Sétima testemunha depõe nesta terça em audiência de instrução

Manaus/AM - Conduzida pelo juiz da 1.ª Vara do Júri, Celso Souza de Paula, teve início nesta terça-feira (27), às 9h45, no Fórum Ministro Henoch Reis, no Aleixo, o primeiro dia da audiência de instrução referente à Ação Penal n.º 0654422-21.2019.8.04.0001, que trata do homicídio do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos - crime ocorrido em setembro de 2019.

