Carreta de vacinação supera 9,5 mil doses aplicadas na Praça da Polícia em Manaus

Manaus/AM - Manaus superou a marca de 9,5 mil doses aplicadas na Carreta de vacinação contra Covid-19, enquanto esteve instalada na Praça Heliodoro Balbi (antiga Praça da Polícia), no bairro Centro, zona sul de Manaus, neste mês de dezembro. A unidade itinerante segue agora para um novo local da cidade. A carreta esteve instalada no Centro de Manaus desde o dia 8 de dezembro, funcionando todos os dias, das 9h às 16h, parando apenas no período do feriado de Natal e encerrando a aplicação de doses nesta quinta-feira (30). Neste período, foram aplicadas 9.578 doses dos imunizantes. A principal demanda foi para a aplicação da dose de reforço, com 5.732 doses aplicadas. De segunda dose, foram 2.729 aplicações, enquanto 1.117 pessoas buscaram a unidade para receber a primeira dose.

