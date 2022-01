Após ser interditada para virada do ano, Ponta Negra funcionará normalmente neste sábado

Manaus/AM - Em virtude da nova variante Ômicron, a maioria das capitais brasileiras, incluindo a amazonense, não realizará festas de Réveillon por medida de segurança sanitária. A Prefeitura de Manaus tem horário especial para esta virada de ano, no complexo da Zona Oeste. A tradicional queima de fogos também foi cancelada e o parque recebe reforço de segurança e monitoramento durante a virada, com o Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Militar.

A comissão que coordena a gestão do parque montou estrutura para receber os frequentadores nas datas, sendo que neste último dia de 2021, as atividades comerciais do parque, como quiosques e barracas, funcionam até as 22h. Em todos os dias a praia estará aberta no horário de 9h às 17h (para banho no rio) e será fechada às 18h. O horário se repete no dia 1°/1.

O complexo atende ao decreto n°44.978/2021, do governo do Estado, que suspende a realização de eventos com mais de 3 mil pessoas no Amazonas, sendo válido até 15 de janeiro de 2022.