Manaus registra 29 enterros na véspera de Ano Novo

Manaus/AM- Manaus registrou um total de 29 sepultamentos nos cemitérios nesta sexta-feira (31). Desses, 27 foram nos espaços gerenciados públicos, sem opção pelo serviço de cremação, e dois nos cemitérios particulares. Não houve registro de óbito oriundo de outra cidade. Entre as causas das mortes do total de sepultamentos nenhuma foi declarada como Covid-19, assim como não houve nenhum caso suspeito. O município informa ainda que houve o registro de cinco óbitos em domicílio e que, do total de sepultamentos nos cemitérios públicos neste dia, três foram atendidos pelo serviço SOS Funeral, coordenado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc). O balanço de sepultamentos não considera o número de enterros realizados no cemitério Parque Tarumã, visto que a administração do local não repassou os dados do dia de hoje.

