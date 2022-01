Carro de luxo derruba árvore em acidente no Ano Novo em Manaus

Manaus/AM - Um carro de luxo, modelo Ford Mustang, bateu em uma árvore e capotou na madrugada deste sábado (1º). A colisão foi tão forte, que a árvore caiu no sentido centro/bairro da avenida Efigênio Sales, no bairro Aleixo, zona sul. Carro de luxo capota na avenida Efigênio Sales, em Manaus pic.twitter.com/RJoERu9Zzd — Portal do Holanda (@portaldoholanda) January 1, 2022 O acidente aconteceu por volta das 5h. O motorista foi socorrido por uma equipe do Samu que o encaminhou para uma unidade hospitalar. Motorista de Mustang fica ferido após acidente na Efigênio Sales, em Manaus pic.twitter.com/gvCiMTCr6j — Portal do Holanda (@portaldoholanda) January 1, 2022 Bombeiros foram acionados para retirar a árvore da avenida e liberar a via, que ficou congestionada nas primeiras horas do dia. Árvore cai na avenida Efigênio Sales, após acidente de trânsito em Manaus pic.twitter.com/JtKckSicLY — Portal do Holanda (@portaldoholanda) January 1, 2022

