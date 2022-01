Carreta da vacinação retoma atendimento em centro de convivência em Manaus

Manaus/AM - A carreta da Vacinação que este na Praça da Polícia nas últimas semanas, foi instalada no Centro de Convivência da Família Pedro Padre Vignola, no bairro Cidade Nova e já iniciou os atendimentos nesta quarta-feira (5). Desde às 9h, a equipe está imunizando a população contra a covid-19 no local. A carreya ficará no local até o dia 15 de janeiro e funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, e aos sábados das 9h às 12h. A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, salienta que "a zona norte tem baixa cobertura vacinal e por isto, foi escolhida para receber a carreta". Na carreta será disponibilizada a aplicação da primeira e segunda doses, além da terceira dose da vacina contra a Covid-19 (dose de reforço). Para a população acima de 60 anos, o intervalo para a terceira dose é de, pelo menos, três meses da aplicação da segunda dose. Pessoas entre 12 e 59 anos a imunização com a terceira dose exige um intervalo de, pelo menos, quatro meses. Também será ofertada a quarta dose para pessoas com alto grau de imunossupressão, que tenham tomado a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 há quatro meses ou mais.

