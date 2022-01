Línguas indígenas serão ensinadas em escolas ribeirinhas de Manaus

Manaus/AM - Professores da zona ribeirinha de Manaus participaram de palestras e oficinas, nesta terça-feira (4), para receberem orientações sobre a implementação da língua indígena kambeba e nheengatu, que entrará em vigor nas escolas indígenas no ano letivo de 2022. As escolas que terão as aulas de língua indígena são a Kunyata Putira, Arú Waimi, Kanata T-Ykua, Puranga Pisasú, localizadas na zona ribeirinha. “Colocamos os professores para organizar planos de aula, construir atividades e darmos orientações no que possuem dificuldades”, explicou a chefe da Gerência de Educação Escolar Indígena (Geei), da Semed, Giovana Oliveira. A rede municipal conta com quatro escolas municipais indígenas, voltadas a 480 estudantes, que fazem parte dos 22 Espaços de Estudos da Língua Materna de Conhecimentos Tradicionais.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.