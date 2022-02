Campanha de vacinação antirrábica atende em 9 bairros de Manaus nesta semana

Manaus/AM - O Centro de Controle de Zoonoses Dr. Carlos Durand irá atender, entre 21 e 25 de fevereiro, em nove bairros de Manaus com as ações da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal, iniciada no dia 9 de dezembro, para a imunização de cães e gatos contra raiva.

Nesta segunda-feira (21), as equipes de vacinadores percorreram as ruas dos bairros Alvorada, Dom Pedro, Lírio da Vale, Colônia Antônio Aleixo e Puraquequara, sendo que o trabalho será mantido nesses cinco bairros até quarta-feira (23).

As equipes de vacinadores atuam no horário das 8h às 13h. Podem ser vacinados animais apresentando um bom estado de saúde e que tenham acima de três meses de idade.

Na quinta-feira (24) e na sexta-feira (25), as equipes irão executar o trabalho nos bairros Compensa (Vila Marinho), São Jorge, Tarumã-Açu (Cidade das Tribos, Vivenda Verde e Cachoeira Alta) e Tarumã (Parque dos Nobres).

Serviço - Também há durante todo o ano a oferta da vacina contra raiva em dois postos fixos de vacinação que funcionam na própria sede do CCZ, no bairro Compensa, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e aos sábados, das 8h às 12h; e na Unidade Móvel instalada na Minivila Olímpica do bairro Coroado, de segunda-feira a sábado, das 8h às 12h.

Para mais informações basta entrar em contato no Disque Saúde (0800 280 8 280), que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Também podem entrar em contato com o CCZ, somente para mensagens por WhatsApp, nos telefones 98842-8484 e 98842-8359, ou pelo email [email protected] .