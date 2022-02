Família faz apelo para conseguir doações de sangue para menino de 3 anos intubado em Manaus

Manaus/AM - Matheus da Silva Fonseca, de 3 anos, está intubado com problemas de saúde e a família faz apelo para receber doação de sangue à criança, que está internada em uma unidade da Hapvida em Manaus.

De acordo com o pai da criança, Thiago Vitor, o problema começou com uma febre. “Matheus iniciou uma febre alta e fomos ao hospital, até então não foi detectado nada. Após 4 dias de febre ele voltou para o hospital com dificuldade para respirar. Na quarta ele fez um raio x e estava tudo normal. Já na quinta o raio x já apareceu uma infiltração o que justifica a dificuldade para respirar”, explicou.

Após o problema, Matheus precisou de mais exames onde foi observado uma rápida evolução de pneumonia, e diagnosticado com estafilococo. “Ele precisou ser levado com urgência para fazer a drenagem no pulmão. Foi feita na sexta às 06:00 e de lá ele já saiu entubado”, contou o pai da criança.

Devido a infecção, o menino está tendo coagulação de sangue e precisa tratar com plasma. "Já foram utilizadas 3 bolsas e por isso estamos precisando de doadores”, finalizou Vitor. A criança também teve hemorragia no estômago no último domingo (20), mas foi estabilizada. Matheus segue intubado desde sexta-feira (18).

Como doar - Pessoas com qualquer tipo sanguíneo podem fazer a doação na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas. O código do Hemoam é 1126498. Os documentos necessários são RG ou CNH ou CIP.