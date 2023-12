Caminhoneiros são autuados por trafegar em zona máxima de restrição em Manaus

Manaus/AM – Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) realizaram, nesta sexta-feira (1º), uma operação de fiscalização em veículos pesados na avenida Mário Ypiranga, zona Centro-Sul. O objetivo principal foi de monitorar o cumprimento das normas de trânsito por caminhões, em especial à zona máxima de restrição de circulação, além de garantir um melhor fluxo de tráfego e aumentar a segurança viária na área.

Durante a ação, os agentes do IMMU estiveram atentos à movimentação de caminhões, verificando se estavam respeitando o horário permitido para sua circulação. Ao todo, seis caminhões foram identificados por desrespeitarem as normas, resultando em autuações.

"Os veículos pesados, quando envolvidos em acidentes, causam bastante prejuízo para as vias e para os demais motoristas. Estas autuações são parte de um esforço mais amplo para assegurar a ordem no trânsito e a segurança de todos os usuários da via," afirmou Stanley Ventilari, diretor de Operações do IMMU.

Essa fiscalização do IMMU é uma resposta às preocupações com o tráfego de veículos pesados em zonas não permitidas e em horários de restrição. Tais operações são essenciais para manter a disciplina viária e para garantir que as regras de trânsito sejam seguidas, contribuindo para uma cidade mais organizada e segura.

O IMMU reforça o compromisso com a manutenção da ordem no trânsito e continuará com suas operações regulares, para garantir o cumprimento das leis de trânsito. A cooperação de todos os motoristas é fundamental para a efetividade dessas ações e para a construção de um ambiente de trânsito mais seguro e eficiente para todos.