Atualização de cadastros da meia-passagem estudantil em Manaus é prorrogada

Manaus/AM- O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), prorrogou o prazo para atualização do cadastro de instituições de ensino que têm direito à meia-passagem estudantil, com exceção das escolas das redes públicas estadual e municipal. As instituições têm até 31/12 para fazer a atualização no site escolas.sinetram.com.br. A prorrogação é necessária para manter o benefício aos estudantes.

Dentre as instituições que precisam atualizar o cadastro junto ao IMMU, estão escolas particulares, cursos livres, técnicos de línguas estrangeiras, pré-vestibulares, supletivos, além de faculdades e universidades públicas e privadas.

Os responsáveis pelas instituições de ensino podem entrar no sistema clicando em “Esqueci minha senha”, informando o CNPJ da instituição de ensino para ter acesso à senha atualizada. A partir daí, devem preencher as informações solicitadas.

Para garantir o benefício, os responsáveis pelas instituições de ensino devem preencher formulário com informações como nome da unidade de ensino/razão social; nome de fantasia para sociedades empresariais; CNPJ; número de Alvará (estabelecimento privado); entre outros dados obrigatórios.

A mudança trará mais agilidade e mais comodidade aos estudantes, que não terão mais que atualizar seu cadastro, assim como não terão mais que se deslocar até a sede do Sinetram para resolver qualquer pendência.



Os responsáveis pelas unidades de ensino que não conseguirem recuperar a senha, podem entrar em contato com o SAC do Sinetram pelo número 0800 2123 270. Quaisquer dúvidas ou informações, o IMMU disponibiliza os contatos pelos e-mails [email protected] e [email protected] e ainda pelo contato de WhatsApp 98842-1443.