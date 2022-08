Braga inicia campanha nas ruas na Manaus nesta terça-feira

Manaus/Am - O candidato ao Governo do Amazonas pela coligação “Em defesa da vida” (MDB/PSD e a federação PT/PCdoB e PV), senador Eduardo Braga (MDB) inicia pessoalmente nesta terça-feira (16), a partir das 8hs, a campanha eleitoral nas ruas de Manaus com um “adesivaço” de veículos e distribuição de panfletos na avenida Manaus Moderna, no Centro.

A mesma atividade de campanha também será realizada na avenida Brasil, em frente ao mini shopping do bairro Compensa, zona Centro-Oeste, na avenida Noel Nutels, em frente ao shopping Sumaúma, no bairro Cidade Nova, zona Norte e na avenida Grande Circular, em frente ao shopping Grande Circular, no bairro São José, zona Leste.

O calendário das eleições de 2022 prevê, para essa terça-feira, o início da campanha nas ruas e na internet, com a distribuição de material de propaganda e comícios. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão terá início no dia 26 de agosto. Eduardo Braga vai iniciar a apresentação de seu plano de governo protocolado na Justiça Eleitoral.

“Vamos dizer sim a geração de emprego, sim a um sistema de saúde digno, sim a educação com qualidade, sim a garantia de comida na mesa, e não a fome. Sim a uma segurança pública com policiais valorizados, com uso de equipamentos modernos e eficientes para combater o crime organizado, roubos e a violência” destacou Braga.

Dentre as propostas de Eduardo, estão a construção de dois hospitais e pronto-socorro nas zonas Leste e Norte, e reformar e ampliação das unidades de saúde na capital e no interior. Para a segurança, a realização de concursos públicos para 8 mil policiais, retomada das obras do Prosamim e a construção de novos Centros de Tempo Integral (Cetis).

Outro ponto importante do plano de governo do senador é a proposta de investimentos pesados na área social, com a retomada do projeto Jovem Cidadão, ações de combate à fome e a pobreza no Amazonas e a construção de unidades habitacionais na capital e no interior. “São projeto que o povo precisa urgente e vamos dar bastante prioridade”, afirmou Eduardo Braga.