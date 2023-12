‘Boi Manaus’ começa hoje com show de Klinger Junior e mais; confira

O Boi Manaus inicia a partir das 19h, no centro de convenções Professor Gilberto Mestrinho, o sambódromo, na zona Centro-Oeste de Manaus, com entrada gratuita.

Manaus/AM - Vinte e cinco artistas da cultura popular abrem a primeira noite do “Boi Manaus 2023”, realizado pela Prefeitura de Manaus, nesta sexta-feira e sábado, 1º e 2/12, com muitas toadas e “dois pra lá, dois pra cá”. O evento promete envolver os brincantes com uma programação que acontece até as 2h.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.