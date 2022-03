Balcão do Sine Manaus oferta 115 vagas de emprego hoje

Manaus/AM - O Sine Manaus, oferta 115 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta quarta-feira, (23).

Para concorrer a uma das vagas disponíveis ou receber orientação de Cadastro, Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego, os interessados devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus (Constantino Nery ou shopping Phelippe Daou), portando o comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Vagas ofertadas para esta quarta-feira:

Vagas Novas – 10

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática intermediária; conhecimento no sistema Totvs;

Atividades – executar serviços administrativos, jurídicos e cadastros de clientes no sistema Totvs.

Vaga disponível até o dia 23/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Leste, ter curso de Informática básica e noções fiscais;

Atividades – auxiliar na parte burocrática da empresa e na parte logística de mercadorias.

Vaga disponível até o dia 23/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Analista Contábil

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em Ciências Contábeis;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – analisar e conciliar as contas patrimoniais e de resultado. Elaborar planilha de controles de empréstimos e parcelamentos, balanços e balancetes. Atender auditorias internas, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até o dia 24/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Atividades – auxiliar no preparo de refeições no geral.

Vaga disponível até o dia 24/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Atendente de Lanchonete

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Atividades – auxiliar no atendimento e conferência de pedidos.

Vaga disponível até o dia 24/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas em Andamento – 105

1 vaga – Eletricista Automotivo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria “D” e disponibilidade de executar serviços em áreas remotas, conforme demanda operacional;

Atividades – executar instalação e manutenção elétrica preventiva e corretiva em veículos. Analisar as necessidades de troca e regulagem. Montar sistemas e aplicar testes de funcionamento. Preencher relatórios de serviços e fazer checklist dos equipamentos;

Vaga disponível até o dia 24/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Borracheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CNH categoria “D”, experiência em frota pesada (ônibus) e disponibilidade de trabalho em área remota, em regime de escala e alojamento. Desejável possuir curso técnico em Mecânica Automotiva;

Atividades – realizar serviços automotivos, verificando pneus e alinhamentos de câmara de ar usada nos veículos. Consertar partes avariadas ou desgastadas, com auxílio de equipamentos apropriados, para restituir as condições de uso dos mesmos.

Vaga disponível até o dia 23/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Ajudante de Carga e Descarga – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar cargas e descargas de mercadorias, movimentar mercadorias em transportes, coletar e entregar encomendas. Receber e solicitar informações, autorizações e orientações de transporte, embarque e desembarque de mercadorias.

Vaga disponível até o dia 25/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Confeitaria, disponibilidade de horário, agilidade, proatividade e facilidade para trabalhar em equipe;

Atividades – atuar na produção de bolos, tortas finas, sobremesas, biscoitos e na elaboração de receitas, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até o dia 24/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CNH categoria“B”, cursos NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade) e NR-35 (Trabalho em Altura) e NR-35 (Trabalho em Altura) atualizados.

Atividades – realizar montagem e instalação de calefação, ventilação e refrigeração, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até o dia 24/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Enfermeiro – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino superior completo em Enfermagem;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em Urgência e Emergência ou Obstetrícia;

Atividades – realizar rotinas inerentes à função do enfermeiro de unidade de saúde, realização de processo de SAE e atendimento integral ao paciente.

Vaga disponível até o dia 23/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a limpeza e conservação de ambientes, coleta de resíduos descartados, tratamento de piso e limpeza terminal.

Vaga disponível até o dia 23/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

8 vagas – Operador de Máquina Extrusora

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em máquina extrusora balão de alta densidade;

Atividades – manusear máquina extrusora, controlar a temperatura e registrar as não-conformidades. Realizar montagem e desmontagem da máquina, além de realizar a manutenção preventiva e corretiva da mesma.

Vaga disponível até o dia 25/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Motores Marítimos

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em motor de popa de 15 a 200 HP;

Atividades - realizar manutenção de motores e equipamentos navais, recuperar componentes de motores e equipamentos navais, entre outras atividades inerentes.

Vaga disponível até o dia 23/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Assistente de Monitoramento

Escolaridade – ensino médio completo ou superior cursando em Ciências da Computação;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em helpdesk, telemarketing e atendimento ao público;

Atividades – realizar monitoramento de veículos em tempo real, suporte ao cliente e configuração de rastreador.

Vaga disponível até o dia 23/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Consultor Técnico de Veículos

Escolaridade -Ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - ter CNH “B”, domínio do pacote Office e experiência em fluxo de oficina. Desejável possuir experiência em concessionária e que resida nas proximidades do bairro Santa Etelvina;

Atividades - realizar atendimento ao cliente, recebimento de veículos e acompanhar os serviços dos veículos na oficina.

Vaga disponível até o dia 23/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Instalador de Rastreador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter CNH categoria “AB”; ter disponibilidade de horário. Diferencial possuir experiência com instalação de rastreadores;

Atividades – instalação, manutenção e retirada de aparelho rastreador.

Vaga disponível até o dia 23/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar Administrativo Financeiro – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter cursos relacionados, como Informática, Excel, Word ou na área administrativa;

Atividades – responsável pelo acompanhamento das movimentações de notas fiscais de entrada e saída de mercadorias ou materiais; Rotinas financeiras das unidades do grupo.

Vaga disponível até 23/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CNH categoria "A". Será realizado um teste prático;

Atividades – contribuir na visitação e positivação dos pontos de vendas através do atendimento aos clientes; executar merchandising.

Vaga disponível até 23/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – os candidatos devem residir nos seguintes bairros: Ponta Negra, Lírio do Vale, Planalto, Redenção, da Paz, Colônia Santo Antônio, Novo Israel, Colônia Terra Nova e Santa Etelvina;

Atividades – auxiliar na fabricação de pães, bolachas e biscoitos; preparar macarrão, confeitar doces, preparar recheios e confeccionar salgados.

Vaga disponível até 23/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Operador de Caixa – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – operar caixas realizando o recebimento de produtos comercializados no estabelecimento; registrar os produtos; receber os valores das compras e efetuar o fechamento do movimento de caixa.

Vaga disponível até 23/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pelo reabastecimento das gôndolas do supermercado; verificação de data de validade e organização dos produtos e atendimento ao cliente.

Vaga disponível até 23/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Manutenção – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – efetuar trabalhos de manutenção corretiva e preventiva de hidráulica, elétrica, pintura e alvenaria; cumprir cronograma periódico de serviços relacionados à pintura.

Vaga disponível até 23/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino técnico em Refrigeração ou Mecânica completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em sistema de climatização e refrigeração; equipamentos industriais (Chillers, torres de resfriamento e câmara frigoríficas);

Atividades – executar serviços de manutenção mecânica, preventiva e corretiva em todos os equipamentos e respectivos acessórios, assegurando o seu adequado funcionamento.

Vaga disponível até 23/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de Refrigeração

Escolaridade – ensino técnico em Refrigeração Completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – supervisionar a equipe de manutenção de equipamentos de refrigeração e ar condicionado, controlar peças do estoque e programar compras.

Vaga disponível até 23/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

6 vagas – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CNH categoria “AB”;

Atividades – auxiliar na manutenção de equipamentos de refrigeração e ar condicionado; controlar peças do estoque e programar compras.

Vaga disponível até 23/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em Chiller;

Atividades – realizar manutenção de equipamentos de refrigeração e ar condicionado, controlar peças do estoque e programar compras.

Vaga disponível até 23/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

8 vagas – Técnico em Enfermagem – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – receber plantão e prestar assistência de enfermagem, realizar procedimentos referentes à admissão, altas e transferências, administrar medicações conforme prescrição.

Vaga disponível até 23/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Copeiro – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Atividades – preparar lanches para os clientes conforme prescrição, servir refeições, organizar e realizar a limpeza do material utilizado.

Vaga disponível até 23/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer a limpeza das áreas da recepção, banheiros, vidros, corredores e escadarias. Fazer a limpeza da área externa, estacionamento e banheiros.

Vaga disponível até 23/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atividades de manutenção predial em geral; manutenção preventiva e corretiva de rede elétrica, hidráulica, hidro sanitária, de pintura, carpintaria, marcenaria, serralheria, alvenaria e refrigeração.

Vaga disponível até 25/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Mecânico Industrial

Escolaridade – ensino técnico em Mecânica cursando ou completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – os candidatos precisam ter conhecimentos técnicos em mecânica industrial, soldagem, usinagem, hidráulica e pneumática;

Atividades – responsável pela manutenção preventiva e corretiva de equipamentos das linhas de produção; redução de MTBF (média entre falhas) e aumento de MTTR (intervalo entre reparos).

Vaga disponível até 23/3/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico em Segurança do Trabalho completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atividades para evitar acidentes e proteger os profissionais, analisar os processos realizados pelos colaboradores para identificar problemas e eliminar os riscos, fazer treinamentos com os profissionais e fiscalizar as atividades para garantir que elas sejam realizadas com segurança.

Vaga disponível até 23/3/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – receber e registrar mercadoria; abertura e fechamento de caixa e atendimento ao cliente.

Vaga disponível até 23/3/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – arquivar e receber documentos e atender telefonemas.

Vaga disponível até 23/3/2022 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Atendente – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento ao público, prestar informações e realizar atendimento telefônico.

Vaga disponível até 23/3/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente de Loja – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, arrumação e distribuição de roupas.

Vaga disponível até 23/3/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Pintor de Alvenaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – avaliar o trabalho a ser executado, observando as medidas, a posição e o estado original da superfície a ser pintada para determinar os procedimentos e materiais a serem utilizados. Lixar e retocar falhas e emendas, utilizando material apropriado para corrigir defeitos e facilitar a aderência da tinta.

Vaga disponível até 23/3/2022 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Peixeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar, limpar e cortar pescado para comercialização, examinar peixes recebidos, armazenar os peixes e manter a ordem e higiene no ambiente de trabalho.

Vaga disponível até 25/3/2022 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento no balcão, examinar as peças de carnes recebidas, verificando se está de acordo com a aquisição para comprovar a qualidade e a quantidade, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração.

Vaga disponível até 25/3/2022 ou até encerramento da vaga.

5 vagas – Nutricionista

Escolaridade – ensino superior em Nutrição completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – necessário ter a inscrição ativa no Conselho Regional de Nutrição (CRN);

Atividades – supervisionar a produção de alimentos e saída dos mesmos.

Vaga disponível até 25/3/2022 ou até encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar o cozinheiro no preparo de alimentos.

Vaga disponível até 25/3/2022 ou até encerramento da vaga.

5 vagas – Copeiro

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar lanches, cafés e saladas.

Vaga disponível até 25/3/2022 ou até encerramento da vaga.

5 vagas – Técnico de Nutrição

Escolaridade – ensino técnico em Nutrição completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – necessário ter a inscrição ativa no CRN.

Atividades – supervisionar a produção de alimentos e saída dos mesmos.

Vaga disponível até 25/3/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer a limpeza interna das salas de aula, vidros, corredores e escadarias; fazer a limpeza da área externa, estacionamento e banheiros.

Vaga disponível até 25/3/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Almoxarifado

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – envio e recebimento de materiais; controle da entrada e saída de produtos, reposição de materiais e organização dos mesmos.

Vaga disponível até 25/3/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Obras de Manutenção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – supervisionar colaboradores, leitura e execução de projetos, acompanhar cronograma e medições de obras e controlar equipamentos.

Vaga disponível até 25/3/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por captar novos clientes para a empresa, realizando atendimentos e negociações com prospects que ainda não fazem parte da carteira de clientes da organização.

Vaga disponível até 25/3/2022 ou até encerramento da vaga.