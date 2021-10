Ausência de pagamento de aluguéis gera despejo e cobrança em Manaus

Um locador de imóvel entrou com um processo contra seu inquilino em Manaus, devido a falta do pagamento de alguns meses de aluguel. Os autos subiram ao Tribunal de Justiça do Amazonas, e o relator Lafayette Carneira Vieira Júnior votou a favor do locador.

A ação de despejo está escorada na Lei 8.245/91, sendo certo que a falta de pagamento dos aluguéis e encargos da locação é causa suficiente para a rescisão do contrato e despejo do locatário, assim como previsto no artigo 9º combinado com o artigo 59, parágrafo 1º, IX e 62 da Lei Regente.

