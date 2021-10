Três acidentes de trânsito complicam avenidas em Manaus nesta terça-feira

Manaus - Três acidentes de trânsito num intervalo de meia hora complicaram ainda mais o trânsito durante a manhã desta terça-feira (5) em Manaus.

Acidente com danos materiais na Av das Flores, próximo a entrada da baixada Fluminense. pic.twitter.com/1bFXFi1PJU — Portal do Holanda (@portaldoholanda) October 5, 2021

O primeiro acidente envolvendo dois carros aconteceu por volta das 8h, na avenida das Flores, próximo a entrada da Baixada Fluminense, bairro Cidade Nova, zona norte. Apesar do susto, a ocorrência só teve damos materiais.

​

Trinta minutos depois, um caminhão baú colidiu de frente com um carro de passeio na rua Rio Javari, no Distrito, Zona sul, em frente a LG. Apesar do carro ter ficado com a frente destruída, ninguém ficou ferido.

Acidente na Av Ivanete Machado no Parque 10. Muro da APAE pic.twitter.com/1Y6FKZ7V3I — Trânsito Manaus (@TransitoManaus) October 5, 2021

Às 9h dois carro colidiram de frente com o outro. Um dos veículos acabou quebrando o muro da Apae, na avenida Ivanete Machado, no bairro Parque Dez de Novembro, zona Centro-Sul. Não há informações sobre o estado de saúde das pessoas envolvidas no acidente.