Atendimento nas UBS Móveis retornam nesta terça em Manaus; veja locais

Manaus/AM – Os atendimentos nas Unidade Básica de Saúde Móvel (UBSM) retornam, nesta terça-feira (21), e os moradores da comunidade Val Paraíso, no bairro Jorge Teixeira, na zona Leste, terão os serviços na rua da Glória, nº 292, por duas semanas.

A unidade 04 ofertará seus serviços de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h (exceto feriados). Além de consultas médicas com clínico geral e de enfermagem, a estrutura móvel também realiza coleta do exame colpocitológico (preventivo do câncer do colo do útero), dispensação de medicamentos, testes rápidos para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e inserção e consulta de procedimentos no Sistema de Regulação (Sisreg) e atendimento odontológico.

A UBSM 01 continua com a oferta de serviços na comunidade Frederico Veiga, no ramal Novo Paraíso, na BR–174, na zona rural, enquanto a UBS Móvel 02 permanece dando suporte à Unidade de Saúde da Família Armando Mendes, que passa por serviços de reforma, na rua Aragarças, s/n, no Manoa, na zona Norte.

Os moradores do Tarumã-Açu, na zona Oeste, podem buscar os serviços oferecidos pela UBS Móvel 03, na rua Sete, que está apoiando a USF Lindalva Damasceno.