Atendimento comercial do IMMU será suspenso por três dias em Manaus

Os atendimentos para os serviços de recurso de multas, emissão de credencial para idosos e Pessoas com Deficiência (PcDs), pagamento de taxas e pedidos sinalização não serão comprometidos e continuam com horário normal de funcionamento de segunda a sexta, das 8h às 14h.

Manaus/AM - O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informa que, para dar celeridade na emissão dos documentos comprobatórios de pessoa física que irão participar na próxima segunda-feira (21), da licitação para exploração do serviço de transporte coletivo de passageiros em Manaus, modal complementar, o atendimento comercial voltado para os serviços de transporte será suspenso nos dias 15, 16 e 17/8, no prédio de atendimento do IMMU, localizado no bairro Cachoeirinha, zona Sul.

