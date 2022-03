Árvore vai parar no meio de avenida durante acidente em Manaus

Manaus/AM - Durante a chuva desta manhã (28), um carro perdeu a direção após ser atingido na traseira por um caminhão e colidiu com uma árvore no canteiro central da avenida André Araújo, no bairro Aleixo, zona Sul.

Com o impacto, a árvore despencou na avenida no sentido Coroado e o carro ficou atravessado sobre o canteiro. O motorista do carro afirma que o condutor do caminhão deixou um número de telefone com ele para avaliar os danos e foi embora do local.

O acidente complicou o trecho que está parcialmente bloqueado. Quem não tem como evitar o local tem que passar por cima da calçada para driblar a árvore.

O trânsito é lento na área e é necessário atenção para evitar novos acidentes. Neste caso, não houve feridos, apenas danos materiais.