Faixa na avenida Epaminondas é interditada após estrutura de prédio desabar

Agentes do IMMU estão no local orientando os motoristas. Uma equipe da Amazonas Energia também está no local para atuar na fiação que foi prejudicada com o incidente.

O incidente ocorreu, por volta de 07h30, quando o teto e a fachada do prédio desabaram. A limpeza está sendo feita no local e duas faixas da avenida precisaram ser interditadas.

Manaus/AM - Parte da via na avenida Epaminondas, no Centro, foi interditada após a estrutura de um prédio desabar na manhã desta segunda-feira (28). Não houve vítimas.

