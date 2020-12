Artigo de pesquisadores do Sidia vence em conferência internacional

Manaus/AM - O artigo “Uma abordagem de validação automática de contraste para temas de smartphone” (An Automatic Contrast Validation Approach for Smartphone Themes), de autoria de pesquisadores do Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia, ganhou prêmio na Sibgrapi – 33ª Conference on Graphics, Patterns and Images, promovida pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC).

A Conferência foi realizada em novembro, mas o certificado de premiação foi entregue nesta semana. Os autores do artigo são Aasim Khurshid, Adriano Gil, Felipe Augusto Souza Guimarães, Mikhail R. Gadelha e Everlândio Fernandes. O artigo ganhou prêmio na categoria Best Work Award in the Workshop of Industry Applications (WIA).

“Conquistar este prêmio nos dá mais motivação para novas pesquisas porque estamos desenvolvendo um trabalho que o mundo científico reconhece como importante. Isto nos dá muita satisfação”, explica o especialista Aasim Khurshid, um dos autores da pesquisa.

Rede neural

O artigo mostra uma nova abordagem, a partir de uma rede neural, para validar contrastes em ícones de temas para smartphones Android. Os temas são a identidade visual de um aparelho celular e seus desenvolvedores precisam ter certeza de que as imagens de fundo não irão conflitar com os ícones de aplicativos e outras funcionalidades do aparelho. “A partir de uma rede neural, conseguimos ter uma resposta três vezes mais rápida sobre o que está fora do padrão de contraste ideal para um smartphone, mostrando a localização exata do que está fugindo ao padrão de contraste dentro dos parâmetros de qualidade”, explica Aasim.

Para o superintendente do Sidia, Chris Lee, a validação de um congresso internacional reforça a missão do Sidia como instituto que busca contribuir de modo coletivo para o avanço da ciência. “Quando desenvolvemos um trabalho que contribui não apenas com o Sidia, mas também com toda a comunidade científica, sabemos que estamos atingindo nossa missão como instituto de PD&I”, ressaltou o superintendente.