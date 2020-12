Terminal Pesqueiro de Manaus deverá ser leiloado em 2021

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento informou que o Terminal Pesqueiro de Manaus deve ir a leilão no 3º trimestre de 2021 junto de outros seis terminais pesqueiros do País.



No sábado (19), o presidente Jair Bolsonaro anunciou nas redes sociais que seis grupos já apresentaram interesse na concessão.



O Ministério publicou, em novembro, um edital de Chamamento Público para a realização de estudos para concessão do Terminal Pesqueiro Público (TPPs) de Manaus e outras seis cidades do país.



De acordo com o G1, os terminais pesqueiros que fazem parte do chamamento estão em Manaus (AM), Aracaju (SE), Belém (PA), Cananéia (SP), Natal (RN), Santos (SP) e Vitória (ES). A licitação, segundo o Mapa, está prevista para ser lançada no 3º trimestre de 2021.



O Terminal Pesqueiro de Manaus foi construído com recursos do Governo Federal em convênio com o município. Foram gastos R$ 11,5 milhões na obra. Em 2015, a obra chegou a ser embargada pela Justiça por falta de definição sobre a posse do terreno e, na época, chegou a ser usado por pescadores e vendedores, mesmo sem a abertura oficial do Governo Federal.