Ultramaratonista amazonense se prepara bater recorde nadando 48 quilômetros

Manaus/Am - O ultramaratonista aquático Vitor Gadelha (MANAUSFC) já entrou para a história ao se tornar o amazonense que nadou a maior distância em águas abertas ao cumprir o trajeto de 36 quilômetros na Travessia Capri-Napoli, na Itália. Agora, o atleta se prepara para bater a própria marca, desta vez, nadando nada menos do que 48 quilômetros, no Big Island Swimming Association (Bisa), em Ilha Grande, no Rio de Janeiro. A janela do desafio está agendada para os dias 20 a 26 de janeiro.

Para ajudar nos custos do desafio, Vitor está vendendo uma camisa personalizada, ao custo de R$ 200. A camisa será feita em edição limitada para apenas 48 apoiadores. “Como os custos da prova são um pouco altos, a gente está criando esta camisa, onde cada pessoa pode escolher um quilômetro para colocar seu nome. É uma ideia para que a gente possa fazer um desafio mais tranquilo, e para estar levando todo mundo junto comigo, não só dando energia, mas participando de alguma forma do desafio. Então, quem quiser ajudar basta entrar em contato com a gente, que passamos todos os dados bancários”, explica Vitor Gadelha.

O atleta de apenas 23 anos que já nadou provas como Do Leme ao Pontal, 14 Bis, Travessia da Ilha do Mel, além da Travessia de Capri-Napoli, na Itália. “Desta vez eu vou nadar 48 quilômetros na Ilha Grande. Será mais ou menos meia volta na Ilha, no trecho onde pega a maior parte de mar aberto. A expectativa é nadar entre 12 e 15 horas, pode ser que seja mais dependendo das condições climáticas no dia”, pontua o atleta. Vitor terá entre os dias 20 a 26 de janeiro para realizar a prova. A escolha do dia é feita pela organização da prova, de acordo com as condições climáticas.

Rotina

O atleta fala como está sendo a fase de preparação para a prova. “Minha rotina está bem puxada agora. Estou nadando uma média de sete quilômetros por dia, que é justamente para a gente ter uma boa preparação, para estar fazendo esse desafio bem”, diz. “Além do nado, tem o trabalho de musculação – que já estou retomando – estou tendo um acompanhamento com nutricionista e acompanhamento psicológico bem pesado, que é para a gente aguentar nadar 12, 15 horas tranquilo”, explica Vitor.

Apoio

Quem quiser se tornar um apoiador do desafio do atleta amazonense, basta entre em contato com Vitor Gadelha, pelo telefone (92) 98236-8299 ou com Pierre Gadelha pelo telefone (92) 98167-3339.