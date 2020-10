Após colisão, motorista usa barra de ferro e destrói micro-ônibus em Manaus

Manaus/AM - A colisão entre um carro e micro-ônibus na área da rotatória do bairro Armando Mendes, causou a maior confusão manhã desta sexta-feira (16), na zona Leste. Na ocasião, o condutor saiu do carro e quebrou o pára-brisas do coletivo com uma barra de ferro, em seguida ele fugiu do local.

O acidente se deu em um trecho de interdição parcial das avenidas Oitis, Solimões, Abiurana e Buritis, no Distrito Industrial. O bloqueio se dá por conta de uma obra de revitalização e recapeamento das pistas e a estimativa é de que os trabalhos durem pelos próximos 20 dias.

Agentes do Manaustrans devem permanecer no local durante esse período, para orientar condutores e tentar controlar o fluxo que está bastante intenso na área.

Desvios

Na atual etapa da obra, a avenida Oitis está interditada no trecho entre a rotatória do Armando Mendes até a rotatória da Fermazon, sentido bairro/Centro. Os veículos estão sendo desviados para avenida Autaz Mirim, para acessar a avenida Buriti, sentido Centro. A avenida Solimões mantém um trecho interditado próximo à indústria Masa, com fluxo desviado para a avenida Cupiúba. A avenida Abiurana está totalmente obstruída, cujo acesso está sendo realizado também pela Cupiúba.