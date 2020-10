Procon apreende mais de 17kg de produtos vencidos em supermercado de Manaus

Manaus/AM - Mais de 17 Kg de alimentos foram apreendidos pelo Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) em uma fiscalização na manhã desta quinta-feira (15) em um supermercado no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. Os itens apreendidos estavam com as datas de validade expiradas, embalagens violadas e em desacordo com as normas de refrigeração.

Os fiscais do órgão recolheram carnes, pães, refrigerantes, doces e cinco litros de água sanitária inadequados para uso. Os produtos foram descartados e o local foi autuado.

“O dever do Procon-AM é prezar pela saúde e segurança do consumidor. A comercialização de produtos impróprios atenta contra a vida. Orientamos que a população continue denunciando, porque estamos atendendo a todas as denúncias e sempre buscando informar a população dos resultados de nossas ações”, afirma o diretor-presidente do órgão, Jalil Fraxe.

Contatos - Os atendimentos presenciais na sede do Procon-AM ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Após esse horário (até as 17h), apenas mediante agendamento pelo (92) 3215-4009. Os consumidores podem abrir reclamação também pelos números 0800 092 1512, (92) 3215-4012, 3215-4015 e pelos e-mails [email protected] e [email protected]