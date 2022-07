Animais morrem carbonizados durante incêndio que destruiu casa em Manaus

Manaus/AM - O incêndio que atingiu uma casa na noite deste domingo (3) no bairro Vila da Prata deixou animais mortos e feridos, a maioria gatos. A proprietária do imóvel e dona dos animais foi encaminhada para uma unidade de saúde com escoriações.

De acordo com o tenente Evanderson do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta de 20h20, por meio do 193. Foram usados cerca de 8 mil litros de água para conter as chamas.

Ainda não se sabe a causa do incêndio, nem a quantidade de animais mortos e quantos ficaram feridos.