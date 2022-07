Incêndio destrói casa em Manaus; Vídeo

O Corpo de Bombeiros está no local para conter as chamas.

O imóvel era de dois andares e na parte de cima feito de madeira, que foi consumido pelas chamas. Moradores informaram que no local havia animais, mas não sabem se eles conseguiram sair antes do fogo se propagar pela casa.

Manaus/AM - Um incêndio de grandes proporções atingiu uma casa, na noite deste domingo (3), na rua Túlio, no bairro Vila da Prata, zona Oeste. Não há informações sobre vítimas e nem a causa do fogo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.