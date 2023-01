Alteração em itinerário de linhas de ônibus começa hoje em Manaus; confira

Manaus/AM - O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) informa que, a partir desta segunda-feira (09), duas linhas de ônibus do transporte urbano que atendem o bairro Colônia Oliveira Machado, na zona Sul, terão mudanças temporárias. As alterações serão nas linhas 004 (Circular T2/Educandos/Centro) e 129 (Transportuária/Centro/Educandos/T2/Cachoeirinha).

No caso da linha 004, no sentido bairro/Centro, segue normal até a rua Desembargador Felismino Soares, depois segue para a avenida Rodrigo Otávio, no retorno em frente à base aérea, depois volta para o itinerário normal. No sentido contrário, a linha 004 segue normalmente até a avenida Rodrigo Otávio, depois, vai pela rua Desembargador Felismino Soares, e, então, itinerário normal.

Em relação à linha 129, a mudança é no sentido do Centro para o bairro, em que segue normalmente até a avenida Rodrigo Otávio e vai para a rua Desembargador Felismino Soares e, por fim, itinerário normal.

As alterações das linhas ocorrem devido às obras de recapeamento na avenida Presidente Kennedy com a avenida Rodrigo Otávio, que irão alterar o fluxo de veículos na região do bairro Colônia Oliveira Machado.

No local, todos os veículos que saem do porto do Chibatão não poderão mais seguir direto na estrada do Paredão em direção à avenida Presidente Kennedy, e terão a opção de conversão à direita e à esquerda no cruzamento com a avenida Felismino Soares.