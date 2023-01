Manaus terá 72 pontos de vacinação contra Covid-19 ao longo da semana

Manaus/AM - Manaus estará com 72 pontos de atendimento abertos durante a semana, a partir desta segunda-feira (09) até sexta (13), para receber os diferentes públicos contemplados na campanha de vacinação contra a Covid-19, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Todas as unidades estão preparadas para atender a população de 12 anos ou mais, para o início do esquema vacinal e doses de reforço; e 32 delas farão também a vacinação de crianças de 5 a 11 anos, que, a partir desta segunda-feira, já podem receber a primeira dose de reforço (terceira dose) desde que tenham recebido a segunda há, pelo menos, quatro meses. Além disso, quatro unidades de referência, uma em cada distrito, estarão vacinando, com primeira e segunda dose, os bebês de 6 meses a 2 anos de idade.

Para receber a vacina, o usuário deve apresentar o cartão de vacina ou a caderneta de vacinação (crianças e adolescentes), RG ou certidão de nascimento (para crianças menores), e CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS).

O público de 12 a 17 anos também deve receber três doses da vacina (duas do esquema inicial e uma de reforço) e, para os que têm 18 anos ou mais, assim como para os adolescentes com alto grau de imunosssupressão, estão liberadas quatro doses da vacina, sendo duas do esquema inicial, e mais duas doses de reforço.

A quinta dose está liberada, até o momento, apenas para pessoas a partir de 18 anos, com imunossupressão.

Os usuários podem consultar as datas em que receberam a última dose na plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br) e que observem os intervalos recomendados para as doses de reforço.

Todas as informações sobre a vacinação contra a Covid-19, como locais, horários de atendimento, públicos atendidos e intervalos entre doses, podem ser consultadas no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) ou diretamente no link bit.ly/localvacinacovid19 e nas publicações diárias feitas nas redes sociais da Secretaria (@semsamanaus, no Instragram, e Semsa Manaus, no Facebook).