Chegada da Kamélia abre oficialmente o Carnaval 2023 em Manaus

Manaus/AM - A chegada da boneca Kamélia, neste sábado (07), marca a abertura oficial do Carnaval 2023 em Manaus. A chegada da personagem ocorreu na área de desembarque do aeroporto internacional Eduardo Gomes, antecedendo o tradicional “Baile da Chegada”. O evento seguiu durante a noite no Olímpico Clube, zona Oeste da capital.

A tradição de começar o Carnaval com a chegada da Kamélia iniciou em 1955. Mas, somente em 1958, a boneca recebeu, pela primeira vez, em cerimônia oficial, as chaves da cidade durante sua chegada.

“Estamos abrindo o Carnaval oficialmente e com grande expectativa. Hoje teremos um grande baile com a participação dos outros bonecos que estamos recuperando que é o Zé Pereira, a Jardineira, que também tem história na cidade de Manaus e os bonecos da banda da Bica. É um baile de tradição, baile de salão, Kamélia é a rainha do Carnaval de salão”, acrescentou o presidente da Kamélia, Almério Botelho.

A chegada da Kamélia para abertura do Carnaval passou a ser oficial em 2013, por conta da Lei 1.722/2013 de autoria do vereador Arlindo Júnior. No ano de 2015, a personagem Kamélia foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Amazonas por meio de lei de autoria do então deputado estadual Bosco Saraiva.