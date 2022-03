Advogado Marcelo Amil se torna membro imortal da Academia de Letras da Amazônia

Manaus/AM - O advogado Marcelo Amil, foi empossado como membro imortal da Academia de Letras e Culturas da Amazônia (ALCAMA) na noite desta sexta-feira (18). Amil ocupará a cadeira de número 143 que tem como patronesse a já falecida atriz, diretora e professora de teatro Selma Bustamante.

"Aconteceu. Não tenho palavras pra descrever o que estou sentindo. De tantas coisas maravilhosas que já aconteceram em minha vida, essa é mais uma que eu jamais supus que poderia acontecer. Agora sou oficialmente membro da academia. Eis a prova de que você sempre pode ser um pouquinho mais feliz", escreveu o advogado.

A PATRONESSE

Casa imortal deve eleger um patrono ou uma patronesse para a cadeira que ocupará. A pessoas escolhida deve já ser falecida. Amil escolheu sua diretora, professora e amiga Selma Bustamante, falecida em 2019.

Selma era Paulista mas viveu por mais de vinte anos em Manaus onde dirigia o grupo teatral Baião de Dois. Amil justificou a escolha pela homenageada.

"Selma foi uma grande referência intelectual e humana na minha vida. Aprendi muito nos anos em que convivemos e poder homenageá-la torna o momento ainda mais especial."

TRAJETÓRIA

Marcelo Amil é advogado, tem 39 anos, presidente da comissão de esportes, saúde e bem estar da OAB/AM e defensor geral do Tribunal de Justiça do Amazonas. Marcelo ganhou destaque no Amazonas ao disputar a prefeitura de Manaus no ano de 2020 e se destacar por sua inteligência e firmeza no processo eleitoral. Assumidamente de esquerda, Amil encontra-se em pré-campanha ao governo do Amazonas Partido Socialismo e Liberdade no Amazonas (PSOL-AM).