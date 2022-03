Inscrições para o projeto ‘Acolher’ estão abertas em Manaus

Para oferecer apoio a quem vive o processo do luto, a Prefeitura de Manaus está com inscrições abertas para o projeto “Acolher”, um grupo de apoio ao luto criado pelo setor Psicossocial da Manaus Previdência, que permite a participação de servidores ativos e aposentados, além de pensionistas do município.

O Acolher oferece suporte psicológico aos viúvos e viúvas, bem como orientações sobre formas de lidar com as questões das pensões. A participação é gratuita e totalmente voluntária. Os interessados em participar podem entrar em contato com o setor Psicossocial da Manaus Previdência, por meio do telefone (92) 3186-8027, como também pelo e-mail [email protected]

As reuniões do grupo de apoio começam a partir do dia 22, sendo realizadas todas as terças-feiras, das 9h às 11h, pela plataforma Google Meet, com encontros semanais contínuos e pausas apenas nos feriados nacionais e municipais. Por isso, é indispensável que o participante tenha acesso à internet e ao computador, tablet ou celular.

“O projeto foi criado porque trouxe para a gente essa necessidade de olhar para o luto de forma mais cuidadosa. Então foi criado esse grupo de apoio onde ocorrem encontros virtuais uma vez por semana. É o momento em que podemos nos encontrar com pessoas que compreendem o que está sendo vivido, porque passaram por algo semelhante. É um lugar de acolhimento, apoio deste sentimento de entender o que é o luto, porque assim conhecemos a nós mesmos”, explica a psicóloga e coordenadora do projeto, Stéfani Dias, que possui formação em Aconselhamento ao Luto pelo Instituto de Psicologia Luspe.

O candidato passa por uma triagem com a equipe do projeto e, após o primeiro contato, o grupo de apoio se reúne de forma on-line para compartilhar vivências e emoções relativas ao luto e para o trabalho de psicoeducação, que envolve a discussão de temáticas relativas à viuvez. Há ainda um momento específico para tratar das orientações que envolvem temas burocráticos, como direitos e deveres dos segurados, recadastramento, documentação, declarações e uso do Portal do Segurado.